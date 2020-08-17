محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسي والإمام الأكبر بالعام الهجري الجديد



وقال المحافظ في برقيته: "بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة".



كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.







بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442هـ، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على مصر والأمتين العربية والإسلامية.