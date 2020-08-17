هيدرسفيلد يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عرض بيراميدز لضم رمضان صبحي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:01 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي خلاف
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تحدث مارك ديلفين الرئيس التنفيدي لنادي هيدرسفيلد الانجليزي، عن العروض المقدمة لهم بشأن التعاقد مع رمضان صبحي جناح الفريق ومهاجم منتخب مصر.

تصريحات رئيس هيدرسفيلد الإنجليزي عن عروض رمضان صبحي

وأكد ديلفين الرئيس التنفيدي لنادي هيدرسفيلد الانجليزي، أن العرض الذي تقدم به نادي بيراميدز لضم رمضان صبحي أقل كثيرًا من نظيره للأهلي من حيث القيمة المالية.

وقال «ديلفين»، في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس» إن الزمالك وبيراميدز تقدما بعرضين رسميين لضم رمضان صبحي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وواصل الرئيس التنفيدي لنادي هيدرسفيلد الانجليزي: "فوجئت برفض رمضان صبحي عرض الأهلي".

وأكمل «ديفلين»: "هناك عرض قيمته 5 مليون جنيه إسترليني من نادي يشارك في بطولات أوروبا للأندية".

وأتم ديلفين الرئيس التنفيدي لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، تصريحاته مؤكدًا أن هيدرسفيلد تلقى عروضًا بالجملة لضم رمضان صبحي سواء داخل أو خارج مصر.



 

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