صراع تركي على ضم محمد النني

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أنضم فريق جالطه سراي التركي لبيشكتاش وطرابزون سبور في صراع من أجل الحصول على خدمات الدولي المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال الذي كان معارا لصفوف بيشكتاش في الموسم الماضي.


وأشارت صحيفة "فاناتيك" التركية فإن النني تم عرضه على جالطه سراي من قبل أحد وكلاء اللاعبين.

يذكر أن  طرابزون سبور قد طلب ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم ولحدة مع وجود محاولات من جانب مسئولي بيشكتاش من أجل مد الإعارة لمدة موسم إضافي أيضا.




وقدم النني خلال مشاركته مع بيشكتاش مستوى مميز للغاية ليجذب أنظار الأندية التركية إليه بعد الأداء الجيد والمميز الذي قدمه خلال الفترة الماضية.

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