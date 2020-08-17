استشاري أبحاث إكلينيكية: الحديث أن فيروس كورونا أصبح أقل شراسة غير علمي (فيديو)









وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و5160 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري ابحاث إكلينيكية من واشنطن، إن فيروس كورونا مازال موجود ولم يختفي وشراسته لم تقل، بدليل الأرقام المتزايدة باستمرار في عدد الإصابات بالفيروس حول العالم.وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن الموجة الثانية يكون تقييمه لكل دولة أو مجتمع على حدة، فهناك بعد الدول بدأت ظهور موجة ثانية بها، ودول أخرى استطاعت حصر الموجة الأولى ولم يظهر بها بوادر لموجة ثانية.وتابع استشاري ابحاث إكلينيكية من واشنطن، أن هناك 22 مليون حالة إصابة بكورونا على مستوى العالم، بينها أكثر من 5 مليون حالة في الولايات المتحدة، ومع ذلك نسبة دخول المستشفيات واستخدام أجهزة التنفس الصناعي أقل، لكون الشباب هم الذين يصابوا حاليًا، موضحًا أن الفئة العمرية 25 عام فأقل بدأت الاصابات تزداد فيها بشكل مطرد عن بداية ظهور الفيروس، وكونهم شباب وحالتهم الصحية جيدة يجعلهم يكتفوا بالعلاج منزليًا، مشددًا على أن الحديث عن أن فيروس كورونا اصبح أقل شراسة غير علمي.أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى أمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.