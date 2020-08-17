مصر تواصل تكثيف الجسر الجوي لإرسال المساعدات العاجلة إلى لبنان (فيديو)

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل مواصلة مصر تكثيف الجسر الجوي لإرسال المساعدات العاجلة للجمهورية اللبنانية.





وأوضح الفيديو، أنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرارًا للدور المصري الرائد، واصلت مصر تكثيف الجسر الجوي المقرر لنقل المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة للجمهورية اللبنانية، إسهامًا من مصر في مساعدة الأشقاء اللبنانيين على تجاوز محنتهم الحالية.





وأقلعت طائرتين نقل عسكريتين محملتين بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في رحلتها السادسة، جدير بالذكر أن وزارة الخارجية وجهت البعثة الدبلوماسية المصرية بلبنان باتخاذ اللازم نحو الاستمرار في استقبال المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر للشعب اللبناني.





تأتى تلك المساعدات تضامنًا مع الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف القاسية والحالة المعيشية الصعبة التي يعانى منها الشعب اللبناني جراء انفجار مرفأ بيروت.











