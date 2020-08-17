"بإجراءات هامة".. الإمارات تستعد لعودة الدراسة بشكل آمن خلال كورونا

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة "كوفيد - 19" في إمارة أبوظبي بالتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة خطط إعادة فتح المدارس الخاصة ودوام الطلاب خلال العام الدراسي المقبل.

وتعطي الخطط الخيار لأولياء الأمور والطلاب بمواصلة التعليم عن بعد بشكل كامل خلال الفصل الأول من العام الدراسي المقبل شريطة التنسيق المسبق مع المدرسة، كما اعتمدت اللجنة مع تشديدها على ضرورة تطبيق معايير صحية ووقائية صارمة سياسة امتثال جديدة تطبق في كافة المدارس الخاصة في الإمارة، وتشترط سياسة الامتثال حصول المدرسة على خطاب عدم ممانعة من دائرة التعليم والمعرفة قبل إعادة افتتاحها.

وكانت دائرة التعليم والمعرفة قد أقرت خمسة نماذج رئيسية لاستقبال الطلاب، تشمل سياسات وإرشادات توجيهية تبعا للقدرة الاستيعابية للمدارس، وهي الانتظام بنظام الدوام الكامل الذي سيتطلب حضور الطلاب يوميا إلى المدرسة والانتظام بنظام الدوام الجزئي الذي سيحضر الطلاب بموجبه يوميا إلى المدرسة ولكن لنصف اليوم الدراسي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 21,642 مليون إصابة، بينهم أكثر من 769 ألف حالة وفاة، وأكثر من 14,350 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.