فيفي عبده تثير الجدل بفستان قصير

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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آثارت الفنانة فيفي عبده، الجدل من خلال مشاركتها صورة من احدث جلسات تصوير لها بالساحل الشمالي، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "عبده" بفستان قصير أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية، وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "يا صباح الفل الساحل الشمالي بحبك".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال برنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج مقالب.
فيفي عبده تثير الجدل بفستان قصير
فيفي عبده تثير الجدل بفستان قصير

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