إطلاق أسم الفريق محمد العصار على المحور الممتد من مصر الجديد "الماظة"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على إطلاق اسم الفريق محمد العصار علي المحور الممتد من مصر الجديدة (ألماظة) حتى كوبري تحيا مصر (روض الفرج) بطول ١٤ كم.

واسم البطل الشهيد هشام بركات علي شارع الطيران سابقًا، من تقاطعه مع محور العروبة حتي تقاطعه مع طريق مصطفي النحاس بطول ٣.٥ كم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ومسئولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن ملف الإستثمار فى المحافظة سيشهد خلال الفترة القادمة مراجعة كبيرة لتبسيط الاجراءات وتلافى المعوقات كما سيكون محل إهتمام لجذب المستثمرين وتحقيق عوائد تسهم فى حركة الاستثمار والتجارة فى الاقتصاد المصري.

ووجه محافظ القاهرة بضرورة مراجعة كافة المشروعات بالمحافظة ووضع خطط للانتهاء منها بأسرع وقت ممكن ووضع منظومة متكاملة لأملاك المحافظة وكيفية التعامل معها ووضع قاعدة بيانات مشتركة لكل أملاك المحافظة بمناطق القاهرة المختلفة للتعامل معها كوحدة واحدة.

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