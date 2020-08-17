"ليس بايدن".. ترامب يكشف عن المنافس الأبرز له في الانتخابات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات صحفية اليوم الأثنين لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه سيخوض منافسه قوية خلال الانتخابات الأمريكية مع وسائل الإعلام التي وصفها بـ "غير النزيهة"، وليس منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وقال ترامب في تصريحات، إن معركته الرئيسية في مرحلة ما قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر، ليست مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، بقدر ما هي مع وسائل الإعلام، وأضاف: "أكبر المنافسين لي ليس بايدن، بل الصحافة غير النزيهة".

وأوضح ترامب أنه يجب عليه يوميًا التصدي ومواجهة وسائل الإعلام الأمريكية الداعمة لبايدن، مضيفًا: "كل يوم يلقون القنابل عليّ. الصحفيون غير الشرفاء يفعلون ذلك"، وأشار ترامب إلى أنه "ينجح في هذا التصدي بشكل جيد حتى الآن".

وشدد الرئيس الأمريكي، على "أنه في الوقت الذي لا يغادر فيه بايدن قبو منزله، تواصل وسائل الإعلام الكتابة عنه بنشاط".