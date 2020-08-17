"تشرفت دنياي بهم"..أصالة تمدح هؤلاء عبر "إنستجرام"

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شاركت الفنانة أصالة، صورة لأبنائها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت أصالة متحدثة عن أبنائها قائله: " صباحي منذ أنّ تشرّفت دنياي بحضورهما أصبح له طعم أجمل.. رجوتهما منّ ربّي فأكرمني وقال كُنّ فكانّ.. رجالًا صغار أزرع فيهما كلّ ماتعلّمت منّ والدي حُبًّا واهتمامًا ورعاية لاتتعب ولاتيئس.. بلّ بالعكس فالحبّ متعة لمُعطيه كلّما زاد كبُر فينا فخر هذا الشّعور.. أنا خُلقت أُمًّا ولستُ والدة.. ويكفيني اليوم سعادة بأنّ أهتمّ بعالمي هذا الّذي حلمت فيه منذ طفولتي.. فقد أعطاني الله أكثر ممّا أرجو.. الحمد لله على نعمة لولاها كان لقلبي حديث".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة أصالة هى أغنية "جيتنى مكسور" باللهجة الخليجية وهى من ألحان أحمد الهرمى وتوزيع سيروس وكلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

