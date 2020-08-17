محافظ القاهرة يصدر قرارا بشأن العقارات ذات الطراز المعماري

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:01 م
الاجتماع
الاجتماع
إسماعيل منطاوي
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة مراجعة كافة العقارات ذات الطراز المعمارى بالعاصمة من الناحية الإنشائية للحفاظ عليها نظرا لقيمتها التراثية الكبيرة وكذلك مراجعة ملكيات تلك العقارات والمتعاملين عليها ومراجعة الأنشطة التي تمارس فيها واخلائها على الفور من أى أنشطة تؤثر على سلامتها الإنشائية.

وأوضح محافظ القاهرة أن العاصمة بها أكثر من 500 عقار طراز معمارى مميز يحظى باهتمام كبير من الدولة مشيرًا إلى وجود لجان على مستوى عال برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتطوير القاهرة الخديوية.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة جادة فى تحديد المسئوليات عند حصر العقارات الآيلة للسقوط ومحاسبة المقصرين فى التعامل الفورى معها مشددًا على ضرورة المرور الدورى على هذه العقارات ومراجعتها وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأمن.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ومسئولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن ملف الإستثمار فى المحافظة سيشهد خلال الفترة القادمة مراجعة كبيرة لتبسيط الاجراءات وتلافى المعوقات كما سيكون محل إهتمام لجذب المستثمرين وتحقيق عوائد تسهم فى حركة الاستثمار والتجارة فى الاقتصاد المصري.

ووجه محافظ القاهرة بضرورة مراجعة كافة المشروعات بالمحافظة ووضع خطط للانتهاء منها بأسرع وقت ممكن ووضع منظومة متكاملة لأملاك المحافظة وكيفية التعامل معها ووضع قاعدة بيانات مشتركة لكل أملاك المحافظة بمناطق القاهرة المختلفة للتعامل معها كوحدة واحدة.

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محافظ القاهرة مجلس الوزراء العقارات الطراز المعماري

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