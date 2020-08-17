فايلر يُجهز مفاجأة للزمالك في مباراة القمة.. تعرف عليها

يدرس رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بأحمد الشيخ، لاعب الفريق أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري.





ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام الزمالك، في بطولة الدوري المصري يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين.





وبحسب تقارير صحفية، فإن فايلر يدرس الدفع بأحمد الشيخ أمام أسوان، من أجل تجهيزه للقاء القمة أمام الزمالك.





وعاد الشيخ لتدريبات للأهلي الجماعية، بعد تخلصه من الإصابة العضلية التى تعرض لها خلال الفترة الماضية مع الفريق.





ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة.



