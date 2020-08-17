فايلر يُجهز مفاجأة للزمالك في مباراة القمة.. تعرف عليها

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:01 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الدمتناوي
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يدرس رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بأحمد الشيخ، لاعب الفريق أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام الزمالك، في بطولة الدوري المصري يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين.

وبحسب تقارير صحفية، فإن فايلر يدرس الدفع بأحمد الشيخ أمام أسوان، من أجل تجهيزه للقاء القمة أمام الزمالك.

وعاد الشيخ لتدريبات للأهلي الجماعية، بعد تخلصه من الإصابة العضلية التى تعرض لها خلال الفترة الماضية مع الفريق.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة.

ترتيب الدوري المصري كالتالي :-

1- الأهلي 53 نقطة.
2- الزمالك 38 نقطة.
3- بيراميدز 36 نقطة.
4- المقاولون العرب 34 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 29 نقطة.
6- سموحة 26 نقطة.
7- إنبي 25 نقطة.
8- الإنتاج الحربي 24 نقطة.
9،- الإسماعيلي 22 نقطة.
10- الجونة 21 نقطة.
11- المصري 20 نقطة.
12- حرس الحدود 19 نقطة.
13- أسوان 19 نقطة.
14- طلائع الجيش 18 نقطة.
15- وادي دجلة 18 نقطة.
16- مصر للمقاصة 17 نقطة.
17- طنطا 16 نقطة.
18- اف سي مصر 12 نقطة.

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