6 نجوم مرشحين للإنضمام إلى يوفنتوس في الميركاتو الصيفي

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يخطط لتدعيم خط هجومه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وذلك في ظل إقتراب رحيل نجم هجوم الفريق الأرجنتيني جونزالو هيجواين.





وأكدت شبكة سكاي إيطاليا أن يوفنتوس وضع قائمة نهائية من 6 مهاجمين من أجل التوقيع مع أحدهم هذا الصيف.





وأفادت الشبكة الإيطالية بأن القائمة ضمت كلاً من: ألكسندر لاكازيت نجم آرسنال الإنجليزي وراؤول خيمينيز نجم وولفرهامبتون الإنجليزي بالإضافة إلى ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.







