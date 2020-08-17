6 نجوم مرشحين للإنضمام إلى يوفنتوس في الميركاتو الصيفي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
  
 ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يخطط لتدعيم خط هجومه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وذلك في ظل إقتراب رحيل نجم هجوم الفريق الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

 وأكدت شبكة سكاي إيطاليا أن يوفنتوس وضع قائمة نهائية من 6 مهاجمين من أجل التوقيع مع أحدهم هذا الصيف. 

وأفادت الشبكة الإيطالية بأن القائمة ضمت كلاً من: ألكسندر لاكازيت نجم آرسنال الإنجليزي وراؤول خيمينيز نجم وولفرهامبتون الإنجليزي بالإضافة إلى ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد الإسباني. 


وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن القائمة النهائية ضمت أيضًا البوسني إيدين دزيكو نجم روما الإيطالي والبولندي أركاديوش ميليك نجم نابولي الإيطالي بالإضافة إلى دوفان زاباتا نجم هجوم أتلانتا.

أخبار تهمك

مفاجأة.. مانشستر سيتي يحدد موقفه من راتب ليونيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

مدافع إشبيلية يحسم موقفه من الإنتقال إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل في مصنع بأكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

فضيحة برشلونة تحرج ريال مدريد بالتسعة

منذ حوالي 6 ساعات

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم والتطبيق غدًا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الكشف عن اسم مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

القبض على نجم برشلونة "مخمورا" في حادث سير

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحى يدرس الاعتذار لبيراميدز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يجيب.. من يتحمل عقوبة كهربا ؟

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول رد فعل على رحيل "جوارديولا" لتدريب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

10 معلومات يجب أن تعرفها عن "رونالد كومان" مدرب برشلونة الجديد

منذ نصف ساعة

الاتفاق تم.. تفاصيل عقد رونالد كومان في تدريب برشلونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

على غرار أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنان مصطفي قمر

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:55 م

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم والتطبيق غدًا

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

02:28 م

10 معلومات يجب أن تعرفها عن "رونالد كومان" مدرب برشلونة الجديد

04:52 م

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

01:44 م

على غرار أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطرد نجم الأهلي

04:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية