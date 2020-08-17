أزمة في اللجنة الأولمبية والاتحادات لانقطاع الكهرباء









دخلت الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية في أزمة خلال الأيام الأخيرة لإنقطاع الكهرباء منذ يوم الجمعة الماضية بسبب عطل في "محول " الكهرباء.





تأكد مسئولو الاتحادات واللجنة الأولمبية أن المحول الحالي يجب نقله للشركة لإصلاح العطل وهو ما يعني استمرار أزمة انقطاع الكهرباء لمدة تصل لثلاثة أسابيع يستمر فيهم تعطل العمل ويجب التعاقد لشراء محول جديد في الفترة الحالية من أجل إعادة الكهرباء.





الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية أخطرت وزارة الرياضة بالأزمة الحالية ولم يتم التحرك منذ أكثر من أربعة أيام في هذه الأزمة.





وتسبب انقطاع الكهرباء في أزمة كبيرة في مقرات الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية وتعطل العمل بها وهو ما يعد أزمة كبيرة تهدد عمل الاتحادات في الفترة الحالية واستقرار النشاط الرياضي.





ويحتاج المحول الجديد لما يقرب من 300 ألف جنيه وهو ما يعتبر ضغط على ميزانية اللجنة الأولمبية.



