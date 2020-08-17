باسل الزوار يغازل جمهوره بصورة من داخل البحر

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يحرص الفنان باسل الزوار، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشر باسل، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له وهو يسمتع بإجازته الصيفية داخل البحر، وعلق علي الصور قائلاً: "اختبئ".





وعلي صعيد آخر شارك باسل مؤخرا في مسلسل لعبة النسيان إخراج هاني خليفة، تأليف تامر حبيب وبطولة كوكبة من الفنانين منهم "رجاء الجداوي، دينا الشربيني، أسماء جلال، آدم وهدان، محمود قابيل".

