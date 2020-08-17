أكرم حسني يهنئ تامر حسني بعيد ميلاده

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هنأ الفنان أكرم حسني، السوبر ستار تامر حسني، بعيد ميلاده وذلك من خلال مشاركته صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وكتب "حسني"، قائلا: "كل سنة وأنت طيب وناجح ومحقق كل اللى نفسك فيه يا ابن اختى".





يذكر أن عدد كبير من الجمهور حرص على تهنئة النجم تامر حسني بعيد ميلاده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزهم أوس أوس من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا نجم الجيل وربنا خلقه اكتر واكتر لأنك بجد إنسان قبل ما تكون فنان ربنا يحميك ويسعدك ويحفظك أنت وأسرتك يارب".

