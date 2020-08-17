تأجيل محاكمة ممدوح حمزة لجلسة 26 أغسطس لمرافعة الدفاع

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:43 م
ممدوح حمزة
ممدوح حمزة
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة تأجيل جلسة محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة "هارب" في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.. لجلسة 26 أغسطس الجاري لمرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت ذكي وحسام الدين أمين وبحضور الأمين العام لمأمورية طرة حمدي الشناوي وبسكرتارية طارق فتحي. 

وكانت قد انتهت المحكمة اليوم من سماع مرافعة النيابة العامة وكانت قد شهدت الجلسة غياب المهندس ممدوح حمزة المهندس الاستشاري وقد حضر الدفاع عنه.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة عدة اتهامات للمدوح حمزة في هذة القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر امن دولة عليا ومن هذة الاتهامات حرض علي ارتكاب جريمة ارهابية لاستخدام القوة والعنف والاخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي " تويتر شبكة المعلومات " وعرقلة السلطات ومقاومتها اثناء نأدية عملهم. 

كان قد تلقى المستشار النائب العام، بلاغًا من الدكتور سمير صبرى، المحامى، ضد ممدوح حمزة، المهندس الاستشارى، لتطاوله على الإعلام المصرى وتأييده لتركيا. 

وطالب صبرى، فى بلاغه، بإحالة ممدوح حمزة، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، قائلًا: "يواصل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الكشف عن وجوههم القبيحة، وتناقضاتهم الداخلية، وكان آخرهم ممدوح حمزة، الذى ما لبث أن أعلن تأييده لتركيا ومهاجمته مصر، بدعوى أن الإعلام المصرى كاذب ومنافق ومضلل، وذلك فور إعلان المملكة العربية السعودية، بعد تحقيق شفاف، عن وفاة الصحفى جمال خاشقجى، واتخاذها الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتورطين فى الحادث". 

وقال حمزة، فى تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تحية كبرى لتركيا للتمسك بالتحقيق للوصول للحقيقة وانتصار للمبادئ، والعار كل العار للإعلام المصرى الكاذب المنافق المضلل والسارق لما يسمى مرتباتهم: كل جنيه يأخذونه هو سرقة من عرق المصريين، وأرجو الشعب المصرى أن يقاطع الأوغاد". 

وعلق صبرى: "تصريحات حمزة الأخيرة كشفت تناقضاته الداخلية، على شاكلة قطاع عريض من داعمى وأعضاء الإرهابية، فهو يشيد بدولة يقبع أكثر من ثلث الصحفيين بها فى السجون، كما أغلقت 180 وسيلة إعلامية، بدعوى السيطرة على ذيول محاولة الانقلاب الفاشلة، فى حملة بدأت فى 2013، دون أى أحكام قضائية، فكيف يمكن لدولة تحبس صحفييها وتغلق مصدر رزقهم أن تعد متمسكة بالحقيقة ومنتصرة للمبادئ والسؤال للمدعو ممدوح حمزة فكيف تشيد بتركيا التى تدعم الإرهاب، وانتهكت كافة ضمانات الحقوق والحريات، واعتقلت آلاف الصحفيين، والقضاة، وضباط الجيش والشرطة، دون أحكام قضائية؟، وهل هذه هى المبادئ من وجهة نظرك؟". 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ممدوح حمزة محكمة المتهم أخبار كاذبة

أخبار تهمك

القبض على نجم برشلونة "مخمورا" في حادث سير

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان مصطفي قمر

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يجيب.. من يتحمل عقوبة كهربا ؟

منذ ساعة الا ربع

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم والتطبيق غدًا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الكشف عن اسم مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل على رحيل "جوارديولا" لتدريب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الاتفاق تم.. تفاصيل عقد رونالد كومان في تدريب برشلونة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مدافع إشبيلية يحسم موقفه من الإنتقال إلى ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. اندلاع حريق هائل في مصنع بأكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحى يدرس الاعتذار لبيراميدز

منذ ساعتين و 27 دقيقة

10 معلومات يجب أن تعرفها عن "رونالد كومان" مدرب برشلونة الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. مانشستر سيتي يحدد موقفه من راتب ليونيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

على غرار أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

فضيحة برشلونة تحرج ريال مدريد بالتسعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل ممدوح حمزة بضمان مالي 20 ألف جنيه

تأجيل أولى جلسات محاكمة ممدوح حمزة بتهمة نشر أخبار كاذبة

تأجيل محاكمة ممدوح حمزة بتهمة نشر أخبار كاذبة لـ1 يونيو

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

لحضوره بنفسه.. تأجيل محاكمة ممدوح حمزة لـ 1 يوليو

مع تأجيل القضية.. دفاع ممدوح حمزة يطالب بسماع أقوال إبراهيم محلب

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:55 م

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم والتطبيق غدًا

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

02:28 م

10 معلومات يجب أن تعرفها عن "رونالد كومان" مدرب برشلونة الجديد

04:52 م

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

01:44 م

على غرار أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطرد نجم الأهلي

04:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية