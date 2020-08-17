إنشاء حديقة جديدة في كفر الشيخ

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة كفرالشيخ، وانشاء حديقة جديدة بجوار موقف كفر الشيخ الجديد، وبدء أعمال التشجير، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة الانتهاء من إنشاء الحديقة العامة بجوار المسجد الملحق بالموقف الجديد حتى ميدان الملك عبد الله،لتقديم خدمة مجتمعية ترفيهية وجمالية لأهالي المحافظة، والاستعانة بالمقاعد، والألعاب التي صممها طلاب الدبلومات الفنية، بعد إعادة استغلال وتأهيل الأخشاب والحديد والخامات المتهالكة بالوحدات المحلية وتصنيعها بمدارس التعليم الفني، لتحقيق قيمة مضافة، لتطوير الحدائق والمتنزهات، وتصميم المظلات قانونية، موجهًا التعاون مع التعليم الفني في دهان أعمدة الإنارة والكباري واستغلال طاقة الشباب، لتعزيز الحس الوطني.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه وجه بتنظيم الحركة المرورية بالموقف الجديد والشوارع به لمنع الازدحام المروري، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بمنطقة ومحيط مجمع المواقف، للتيسير على المواطنين ولتظهر المدينة بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بأبناء المحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأحد، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و5160 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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