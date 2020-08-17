شاهد.. ميريهان حسين تستمتع بالأجواء الصيفية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة ميريهان حسين، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت ميريهان حسين، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور لها وهي تسمتع بإجازتها الصيفية داخل حمام السباحة ، وعلقت علي الصور قائله: "الحب والسلام".


يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين، كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.


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Love & Peace 🤍

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