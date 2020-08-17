رئيس جامعة الأقصر يتفقد امتحانات الدبلومة التربوية بكلية الحاسبات والمعلومات (صور)



وخلال جولته التفقدية قام "رئيس جامعة الأقصر"، بالمرور علي مقار اللجان المختلفة، حيث أكد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم، كما أكد سيادته علي تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب.



وبدأت امتحانات الدبلومة التربوية بأقسامها المختلفة "الدبلومة العامة – الدبلومة الخاصة - الدبلومة المهنية"، السبت الماضي، ومن المقرر استمرارها حتي يوم السابع من شهر سبتمبر المقبل.



كما اتخذت الجامعة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل بدء الامتحانات وسوف تستمر حتي نهاية الامتحانات، كما قامت الجامعة بتخصيص غرفة عزل للطلاب في حالة وجود أي حالة مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا المستجد أو في حالة ارتفاع درجة حرارة أي طالب. ذلك حرصا من جامعة الأقصر على سلامة الطلاب.



أجرى الدكتور بدوي شحات، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، جولة بكلية الحاسبات والمعلومات، وذلك للاطمئنان علي سير امتحانات الدبلومة التربوية والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.