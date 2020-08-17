بتوجيهات السيسي.. مصر تواصل تكثيف الجسر الجوي لإرسال المساعدات للبنان

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:34 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كريم وزيري
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إستمرارًا للدور المصرى الرائد وبتوجيهـات مـن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة واصلت مصر تكثيف الجسر الجوى المقرر لنقل المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة للجمهورية اللبنانية، إسهامًا من مصر فى مساعدة الأشقاء اللبنانيين على تجاوز محنتهم الحالية.

وأقلعت طائرتين نقل عسكريتين محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى فى رحلتها السادسة.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية وجهت البعثة الدبلوماسية المصرية بلبنان بإتخاذ اللازم نحو الإستمرار فى إستقبال المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر للشعب اللبنانى. 

تأتى تلك المساعدات تضامنًا مع الشعب اللبنانى الشقيق فى ظل الظروف القاسية والحالة المعيشية الصعبة التى يعانى منها الشعب اللبنانى جراء إنفجار مرفأ بيروت.

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