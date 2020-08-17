أستاذة اقتصاد: رجال الأعمال لا يجدون عمالة ماهرة لمصانعهم (فيديو)

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مبادرة نورت بلدك لتوفير فرص عمل للعمالة العائدة من الخارج التي اطلقتها وزارة الهجرة جيدة جدًا فيما يتعلق بهدفها بتوفير فرص عمل لتلك العمالة.





وأضافت "يمن الحماقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن العمالة التي تعمل بالدول العربية على مستويات معقولة من المهارات وإلا لم تكن تُطلب بالدول العربية، وقد نكون بحاجة لتلك العمالة جدًا في مصر، معتبرة أن تنفيذ هذه المبادرة المحك الأساسي لتحديد مدى فاعليتها ونجاحها في تحقيق أهدافها.





وتابعت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أننا نحتاج لتوصيل العرض والطلب بسوق العمل، أو ما يسمى بمرونة سوق العمل والتوفيق بين العرض والطلب، مشيرة إلى أن كثير من رجال الأعمال في مصر لا يجدوا العمالة الماهرة المطلوبة لتوظيفها بمصانعهم بما يؤثر على الانتاجية والتنافسية داخليًا وخارجيًا، مشددة على ضرورة تدريب وتأهيل وتوجيه العمالة لتوفير فرص كبيرة بسوق العمل.





وفي ظل جائحة فيروس كورونا التي تسببت في إنهاء عقود عدد من العمالة المصرية العائدة من الخارج، سعت الدولة إلى دمجهم، بطرح مبادرة "نورت بلدك"، لتوفير فرص حقيقية لهم في وطنهم.





وترصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مبادرة "نورت بلدك" للعمالة المصرية العائدة من الخارج.





. تم تسجيل نحو 2500 من العائدين من الخارج، باستمارة "نورت بلدك" بعد طرحها على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على الإنترنت.





. تستهدف دمج العمالة المصرية العائدين من الخليج خاصة الفئة المتضررة من إنهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا.





. تتعاون وزارتي الهجرة والتخطيط حتى تستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة.





. تفرز الاستمارات بواسطة فريق من وزارة الهجرة ووزارة التخطيط حيث يتم تفريغها في جداول وتوضع أمام اللجنة التي تم اقتراحها من وزارة الهجرة لبحث إمكانية مساعدة العائدين.





. فكرة توزيع استمارة "نوّرت بلدك" للعائدين من الخارج، والتي تم تعميمها في المدن الجامعية التي استقبلت العائدين والبعثات المصرية في الخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.





. تستهدف "نورت بلدك" معرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته.





. وكذلك معرفة المحافظات التي ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في إطار استراتيجية الحكومة 2030.





. سيتم توظيف تلك البيانات التي تم تجميعها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة والسعي لتوفير فرص حقيقية لهم في وطنهم.



