أحمد التهامي يستعرض عضلاته داخل الچيم

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شارك الفنان أحمد التهامي، جمهوره بفيديو جديد له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر التهامي بالفيديو من داخل الجيم وهو يمارس بعد التمارين الرياضية الشاقة، وعلق علي الفيديو قائلاً : عودة خطيرة لا تخف من الاحمال مادام ظهرك قويا، فلن تتأثر.



يذكر أن أحمد التهامي يشارك في فيلم "زنزانة 7" بطولة عدد من الفنانين أحمد زاهر ، نضال الشافعى ، مايا نصري، أحمد التهامي ، مدحت تيخا ، عبير صبرى ، ايهاب فهمي ، منه فضالي ،مصطفى هريدى ، أيمن كشك ، أشرف عبد العزيز ، ايمي إسلام وآخرون.



فيلم "زنزانة 7" إنتاج شركة الجذور لإنتاج الفني للمنتجين أيمن يوسف ومحمد يوسف ومنتج فني عوض ماهر ومن سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

