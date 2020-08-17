قناة السويس: زيادة عدد السفن العابرة بنسبة 4.4% خلال العام الحالي

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قال جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، إنه رغم التحديات الراهنة المؤثرة على حركة التجارة العالمية بشكل عام نتيجة تفشي فيروس كورونا، وهبوط سعر النفط، إلا أن مصر دائمًا ما تبرهن على تفرد العقلية المصرية في ملف إدارة الأزمات.



وأضاف "صفوت"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن قناة السويس تواصل تقديم أداء اقتصادي متزن وإيجابي للغاية، مشيرًا إلى أنه خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 زاد عدد السفن العابرة للقناة بنسبة 4.4%، وزاد حجم الحمولات العابرة 3.5 مليون طن مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.



وتابع المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، أن الهيئة تبنت سياسية تسويقية مرنة، والتي ساهمت في اجتذاب آلاف السفن، وزيادة معدلات المرور بقناة السويس، وزيادة معدلات الحمولات العابرة للقناة على أساس سنوي، لافتًا إلى أنه على صعيد القنوات الملاحية المنافسة قناة السويس تواصل الحفاظ على حصتها السوقية البالغة 9% من إجمالي حركة التجارة العالمية، و24% من إجمالي حركة الحاويات.



وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اتخاذ السفن مسارات بديلة.



وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، الجمعة الماضية، إنه تم التواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اتخاذ السفن مسارات بديلة.



وأوضحت الهيئة، أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، حيث شهدت حركة الملاحة زيادة بنسبة 4.4% خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة بنفس الفترة عام 2019 رغم أزمة كورونا، مشددةً على أن مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمنًا للربط بين الشرق والغرب.



وفي سياق متصل، زادت أعداد السفن العابرة لقناة السويس لتصل إلى 19.3 ألف سفينة عبرت القناة خلال عام 20192020، مقارنة بـ18.5 ألف سفينة عبرت القناة خلال عام 20182019، و17.9 ألف سفينة عبرت القناة خلال عام 20172018، و17 ألف سفينة خلال عام 20162017، بينما شهد عام 20152016 عبور 17.3 ألف سفينة، في حين زادت الحمولة الصافية بنسبة 16.9% في الأعوام المالية خلال الفترة 2015-2020 مقارنة بالفترة 2010-2015.



كما ارتفعت إيرادات قناة السويس بالدولار بنسبة 4.7% في الأعوام المالية خلال الفترة 2015-2020 مقارنة بالفترة 2010-2015، حيث بلغت إيرادات القناة خلال عام 20192020، نحو 5.7 مليار دولار، بعدما كانت 5.8 مليار دولار خلال عام 20182019، ويأتي هذا التراجع نتيجة لانخفاض حركة التجارة العالمية بنسبة 18.5%، خلال الربع الثاني لعام 2020، وتراجع مؤشرات الاقتصادات العالمية، وتأثير تداعيات أزمة فيروس كورونا على سوق النقل البحري.



وناشدت الهيئة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الفترة الأخيرة.

