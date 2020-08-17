كسر رجل أحمد حلمي والزعيم ضحك عليه.. مالا تعرفه عن كريم عبد العزيز في يوم ميلاده

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يصادف اليوم 17 أغسطس عيد ميلاد الفنان كريم عبد العزيز، والذي يعد من أقوى النجوم الذين تطرقو في عالم الفن منذ الصغر وحفرو أساميهم في عقول وقلوب الجمهور منذ الطفولة.


شارك كريم عبد العزيز في عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن أبرزها فيلم "المشبوه" مع الزعيم عادل إمام وتحدث "عبد العزيز"، في إحدى لقاءاته التليفزيونية عن دوره في فيلم "المشبوه"، معبرا عن سعادته للعمل مع الزعيم عادل إمام، وسعيد صالح، وفاروق الفيشاوي،وأنهم أفهموه خلال التمثيل أنهم بيلعبو على أحد لكي لا يرتبك قائلا: "التعامل مع طفل فى لوكيشن أصعب حاجة فى الدنيا".


وكشف كريم عبد العزيز، سابقا في إحدى لقاءاته التليفزيونية أيضا أنه قام بكسر رجل أحمد حلمي، وذلك في كواليس مسرحية "حكيم عيون" وأكد "عبد العزيز" أنه كان يمازح أحمد حلمي فأسقطه وكسر رجله.


وذكر كريم عبد العزيز، أيضا أنه صادفت مرة أثناء زيارته لـ"السقا" والذي تربطه به علاقة صداقة قوية، وجد عنده عجلا وتفاجأ بجريه وراءه منذ وصوله إلى المنزل.

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