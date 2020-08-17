شروط تقديم المعلمين.. كل ما تريد معرفته عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية

كشفت وزارة التربية والتعليم الفني، اليوم الاحد عن فتح باب التقديم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2020-2021، خلال الفترة من 16 أغسطس 2020 حتى 1 سبتمبر 2020، إلكترونيًا وذلك عبر هذا الرابط.





وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية:





مدراس التكنولوجيا التطبيقية:

تعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس نموذجية للتعليم الفني، حيث تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة، كما تقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ وذلك من أجل تحسين منظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية.





شروط التقديم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية:

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدة شروط الوزارة للعمل فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية وجاءت كالاتي أن يكون فريق العمل من العاملين من المدارس الحكومية أو الحكومية لغات في المديرية التي توجد فيها المدارس التي تحتاج إلى معلمين، ويتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، إضافة إلى التقديم على وظائف تخصصية من معلمي التعليم الفني، وفى حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية.





مزايا مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

وتتميز مدارس التكنولوجيا التطبيقية بانها تعمل على تزويد الطلاب المهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من المهارات الفنية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.





كما تتميز بتوفير الفرص العديدة للطلاب الذين تم قبولهم مثل حصولهم على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وتدريبات عملية بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وأولوية تعيين المتميزين بها، بالإضافة إلي حصولهم على مكافآت مادية أثناء فترات التدريب العملي.





طبيعة مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

وعن طبيعية المناهج في المدارس فتنقسم الي ثلاثة مكونات أساسية وهي؛ العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي داخل المصانع والشركات.



