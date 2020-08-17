"التموين": إنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية باستثمارات 49 مليار جنيه

تنمية التجارة الداخلية: انشاء مشروعات تجارية واستثمارية توفر 400 الف فرصة عمل





أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان المطورين فى المنطقة التجارية واللوجستية من أفضل الشركاء مع الجهاز، مؤكدا أن توجيهات الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين بان يكون المستثمرين شركاء للوزارة وبعد مرور 3 سنوات نجحت الوزارة خلال الفترة الماضية فى إنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافطات المختلفة، وتم إنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن وأن هذه المشروعات على مساحة 368 فدانا وبإجمالى استثمارات تقدر بنحو 49 مليار جنيه، وتوفر هذه المناطق أكثر من 400 ألف فرصة عمل وأن هذه المشروعات تنفذ حاليا على أرض الواقع، كما أنه جارٍ طرح فرص استثمارية جديدة، وأنه قبل عامين كان لا يوجد مثل هذه المشروعات.









واضاف عشماوى ان القطاع التجارة الداخلبة يمثل 19% من اجمالى الناتج المحلى ويمثل 1.2 ترليون جنيه لافتا الى ان هذه المشروعات ستعمل على زيادة الناتج المحلى من التجازة الداخلية لافتا ان تعليمات فخامة الرئيس ان يكون فيه بنيه تحتية للتجارة الداخلية وبالتالى يتم انشاء مناطق لوجستية وتجارية ومراكز تجارية وبورصة سلعية وانه قريبا سيتم افتتاح مشروعات فى محافظات المنوفية والشرقية والاقصر وقنا والفيوم والوادى الجديد.





جاء ذلك على هامش تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المنطقة التجارية/اللوجستية بمدينة طنطا، والتي تتضمن متابعة تنفيذ اعمال المخازن والوچيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعه، وأيضا مقر للسجل التجاري بالمنطقة كما تم افتتاح النادى الرياضى الاجتماعى كاحد الانشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية/اللوجستية





رافق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارة المنطقة التجارية/اللوجستية، كل من السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وبحضور كل من المهندس اشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وشريف يونس العضو المنتدب للشركة و اللواء مهند ابوليمون مدير شركة داون تاون دلتا