عمان: نأكد على موقف السلطنة الداعم لتحقيق السلام بالشرق الأوسط

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:41 م
عمان
عمان
وكالات
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أكدت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الاثنين، على موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أشادت دول العالم، بدولة الإمارات، بعد معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، حيث جرى التأكيد خلال هذه المواقف على أن المعاهدة خطوة نحو استقرار الشرق الأوسط وتقليل عدد النزاعات المشتعلة في المنطقة.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية بأنها عظيمة، والعالم كله يرحب بها.إلى ذلك.

 

 و قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ترحب بمعاهدة السلام، وإنها خطوة مهمة نحو استقرار الشرق الأوسط ولحظة طيبة للعالم وأمنه.

 

 كما قال الناطق باسم الخارجية كريستيان جيمس، في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، إن هذا الاتفاق «سيطلق الإمكانيات لكل الدول المجاورة في المنطقة».

 

وتابع: «أمريكا تؤيد منذ وقت طويل إقامة العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، لأن ذلك سيمهد الطريق أمام الازدهار وتوفير فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي». وأردف قائلاً: «إقامة العلاقات مهمة جداً في تحسين الوضع الحالي. لا يجب أن نبقى مركونين في الماضي، يجب أن نتطلع للمستقبل».

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الكلمات المفتاحية

عمان الشرق الأوسط السلام الإمارات وإسرائيل

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