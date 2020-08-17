مدرب الطلائع يعلق على انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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علق عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش على رحيل رمضان صبحي عن النادي الأهلي إلى صفوف بيراميدز.


وقال بسيوني في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" والمذاع على راديو مصر: "كرة القدم أصبحت عرض وطلب، لا يوجد شئ اسمه ابن النادي، الجمهور فقط هم أبناء النادي الذين يدعمون الأندية في كل الأوقات".


وأضاف:" الأمور أصبحت مرتبطة بالعامل المادي، ويجب أن يتقبل الجمهور كل الاحتمالات، الكل يبحث عن مصلحته فقط لا غير".


وأكمل:" الجمهور فقط ابن النادي الذي يعشق بدون مقابل، السوق أصبح عرض وطلب ومتاح للجميع".


وحول رأيه في أسعار اللاعبين، قال بسيوني: "الأسعار الخاصة باللاعبين مبالغ فيها بنسبة مليون%، أصيب بحالة اكتئناب عند سماع تلك الأرقام المدفوعة في اللاعبين، وأي لاعب في مصر لا يستحق تلك الأرقام مطلقا".


وواصل:" الأرقام المتداولة غريبة جدًا، ممكن أدفع 100 مليون في لاعب، ولكن ماذا سيقدمه لي وهل سيكون سبب في التتويج بكل البطولات التي نشارك فيها".


وزاد: "أنا وقعت في معظم الانتقالات على بياض، انضميت للزمالك من كفر الشيخ ووقعت على بياض، وفوجئت بأنه تم وضع مبلغ 40 ألف جنيه، وفي الإسماعيلي قالوا لي أنني سأكون الأعلي ووضعت في الفئة الثانية، ثم انضممت لحرس الحدود، حبا في النادي".


وأردف:" أدفع فلوس من جيبي من أجل النجاح فقط وأن أكون مرتاح نفسيًا".


واستطرد:" عندما يتقاضي لاعب 100 مليون ويضعهم في البنك، اللاعب سيلعب بكل ارتياحية وسنفقد السيطرة عليه، ومن الممكن رحيل المدرب من أجله".

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