غلق المحال التجارية المخالفة بكفر الشيخ لمدة أسبوع (صور)
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:28 م
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، عددًا من الشوارع بمناطق متفرقة داخل مدينة كفرالشيخ، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لسير العمل وخدمات النظافة ورفع الإشغالات من الطرق لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبدأ محافظ كفرالشيخ، جولته، بتفقد شارع المزلقان الوسطاني، وشارع المحطة، كذا مزلقان الإنشاء والتعمير، ووجه برفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع الرئيسية والفرعية من " البروزات أمام المحلات وفرش الخضار وتند القماش وشوايات المأكولات وفتارين الأطعمة "، والباعة الجائلين، وتكثيف الحملات على مدار اليوم، لعدم السماح باستغلال الطرق والشوارع والقضاء على كافة الظواهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقرر محافظ كفر الشيخ غلق المحال المتعدية على الشوارع لمدة أسبوع لتكرار تحذيرهم، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات التي يحتاج إليها المواطن، موجهًا إلى تطوير الميادين والشوارع من حيث التشجير ورفع كفاءة الإنارة والأرصفة، كذا إزالة أي تجمعات للقمامة.
وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن حملات ازالة الاشغالات والتعديات والبناء المخالف مستمرة بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة تحت إشراف رؤساء المراكز والمدن والمتابعة الميدانية، وبالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و5160 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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