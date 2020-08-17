"الزراعة" تكشف حقيقة هجوم أسراب الجراد على مصر (فيديو)

قال المهندس خالد عبد ربه، مدير إدارة مكافحة الجراد بوزارة الزراعة، إن الحالة العامة للجراد الصحراوي بالنسبة لمصر هادئة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة لجميع التطورات في شرق إفريقيا، والجزيرة العربية في السعودية واليمن وسلطنة عمان وبعض الأماكن بالمنطقة الغربية.





وأضاف "عبد ربه"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ولاد الاصول" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أنه لم يحدث أي غزو ودخول أسراب مهما كان حجمها للجراد من دول مجاورة لمصر، موضحًا أن الوضع هادئ في السودان، معقبًا: "الحمد لله مصر بخير".





وتابع مدير إدارة مكافحة الجراد بوزارة الزراعة، أن الأامطار مسئولة عن تكوين بيئة محببة لجذب الجراد الصحراوي، وهناك أمطار تتساقط بكثافة في غرب دولة السودان، ولكن مصر لم يحدث بها أمطار، معقبًا: "إحنا مبنسمحش لأي حشرة جراد صحراوي دخول مصر، وبمجرد دخولها يتم التعامل معها".











