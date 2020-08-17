إنچي المقدم في أحدث ظهور لها: "كل ما يمكنك تخيله حقيقي"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة إنچي المقدم، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت إنچي، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، صورة جديدة لها منذ قليل، وظهرت خلالها وهي تستمتع بالأجواء الصيفية من الشاطئ، وعلقت قائله "كل ما يمكنك تخيله حقيقي".


جدير بالذكر أن آخر أعمال انجي المقدم، كانت مسلسل «لعبة النسيان» الذي كان من بطولة أحمد داود، محمود قابيل وآخرين، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.

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