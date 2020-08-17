الكويت تعلن تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:22 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الاثنين، 622 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 76827 حالة.

 

وشهدت الكويت، ارتفاعًا جديدًا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل حالة وفاة واحدة جراء إصابتها بالفيروس، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 502 حالة.

 

وتماثل 498 حالة للشفاء من فيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض 68633 حالة.

 

 أعلنت السلطات الصحية في الكويت، اليوم السبت، شفاء 476 إصابة من مرض كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض 62806 حالات.

 

وأكدت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها، تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبیة.

 

أعلنت السلطات الصحية في الكويت، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المتعافين من كورونا لأكثر من 62 حالة، وفقًا لوكالة كونا.

 

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة في الكويت، 475 إصابة جديدة، وشفاء 587 حالة من فيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت في وقت سابق، عن تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد بكوورنا إلى 461 حالة.

 

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند، عن تسجيل 388 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 68299.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

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