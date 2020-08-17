أودي تكشف عن موديل 2021 من أيقونتها "S3" بنسخ سيدان سبورت باك

قدمت شركة أودي الألمانية الرائدة فى صناعة السيارات أقوى نسخ سيارتها المدمجة A3، وهي S3 الصالون وSportback الهاتشباك.





وأوضحت الشركة الألمانية، أن كلا هيكلي الطراز يعتمدان على سواعد محرك بنزين تربو رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر وبقوة 310 حصان/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.





وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر4 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 250 كلم/س.





وتتميز موديلات S3 من خلال الملامح الأكثر شراسة على شبكة المبرد، وفتحات التهوية الأكبر على المئزر، مع مظهر الألومنيوم الجذاب على مبيت المرايا.





وتزدان المقصورة الداخلية بالعدادات الرقمية في شاشة قياس 25ر10 بوصة، مع توفير قمرة افتراضية ومقاعد رياضية جديدة.





ومن المقرر طرح الموديلات الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من 46 ألف و303 يورو أى ما يعادل 805.000 جنيه تقريبًا.