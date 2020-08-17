3 قرارات هامة.. أسباب تصدر جامعة حلوان مؤشرات "جوجل"

تصدرت جامعة حلوان، خلال الساعات الأخيرة، مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، بسبب زيادة إقبال الطلاب عليها مؤخرا بجانب عدد من القرارات الهامة التي اتخذتها إدارة الجامعة مؤخرا.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز القرارات التي اتخذتها الجامعة خلال الساعات الأخيرة، وجعلتها تتصدر مؤشرات البحث على موقع "جوجل":





فتح باب القبول بالمعهد القومي للملكية الفكرية

في البداية، أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة فتح باب القبول لدفعة جديدة للالتحاق ببرامج المعهد القومي للملكية الفكرية، للحصول على درجة الماجستير في علوم الملكية الفكرية "الدراسة باللغة العربية"ودرجة الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة الابداع "الدراسة باللغة الإنجليزية"، ودرجة دكتوراه الفلسفة في الملكية الفكرية.





وشروط الالتحاق بالمعهد ضرورة استيفاء المستندات التالية وهي: شهادة البكالوريوس أو الليسانس، بيان بتقديرات المقررات الدراسية طوال سنوات الدراسة، شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى الملكية الفكرية، شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى القانون العام أو الخاص أو شهادة الماجستير فى الملكية الفكرية وذلك لراغبى الالتحاق ببرنامج الدكتوراه، شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، صورة بطاقة الرقم القومي، بجانب (6) صورة شخصية حديثة 4 ×6، وأخيرا تقديم المستند الدال على الموقف من التجنيد ( أدى الخدمة – إعفاء نهائي – تأجيل)، على أن يكون المتقدم غير مقيد بالدراسات العليا بأي جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى.





دفعة سادسة بقسم اللغة الاسبانية

كما أعلن قسم اللغة الاسبانية بكلية الآداب بجامعة حلوان فتح باب التقدم للدفعة السادسة (2020-2022) للماجستير المصرى الأوروبى المشترك بين جامعتى سلامنكا وحلوان بالاشتراك مع جامعات القاهرة وعين شمس والمنيا والأزهر والأسكندرية.





تكون مدة الدراسة عامان (90 ساعة معتمدة أوروبية)، فى العام الأول يدرس الطالب مقررات على أيدي أساتذة مصريين وأساتذة أجانب من جامعات سلامنكا (اسبانيا) وكويمبرا (البرتغال) وبولونيا (إيطاليا)، وفي العام الثاني يسجل كل طالب رسالة الماجستير في الجامعة التي تخرج منها، ويضم البرنامج طلبة من أقسام اللغة الإسبانية من الجامعات المشاركة في هذه البرامج، وكذا قبول خريجي أقسام اللغة الإسبانية من مختلف الجامعات المصرية على ألا تكون من بين احدى الجامعات المشار إليها أعلاه.





مساندة طلاب الثانوية العامة

كما جهزت معامل للحاسب الآلي مزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بالتنسيق، حيث تم تجهيز 6 معامل حاسب لاستقبال الطلاب وتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى.



