ميرنا جميل تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة ميرنا جميل، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت ميرنا جميل، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة مرتدية فستان طويل باللرن الوردي ، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلاً. 


يذكر أن ميرنا جميل، قد شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "اللعبة"، الذي تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.


ويشارك في بطوله المسلسل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.
ميرنا جميل تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
ميرنا جميل تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

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