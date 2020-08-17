ضبط طن دقيق مجهول وتحرير 78 مخالفة تموينية متنوعة بالمنيا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:19 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
أحمد الخميسي _ هناء البشيري
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تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين، للقضاء على الغش التجاري والتدليس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال رصد المخالفات.

يأتي ذلك تنفيذاُ لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاستمرار في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على كافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنين، مع متابعة توفير السلع الغذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 78 مخالفة تموينية منها 45 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن العمل – عدم وجود سجلات – قضايا أخرى تموينية متنوعة) بالإضافة لتحرير 33 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم اعلان عن الأسعار – منتجات منتهية الصلاحية - محلات تجارية بدون شهادات صحية - منتجات مجهولة المصدر– بيع زائد عن المقررات التموينية -مخالفات تموينية اخري)، كما تم ضبط 1000 كجم دقيق مجهول المصدر بمركز ملوى.

وعلي جانب آخر نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، بهدف القضاء على العشوائية والتكدس والازدحام وفتح الطرق امام المارة من المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية داخل المركز، وذلك لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه أوضح محمد سيد ليله رئيس المركز، انه خلال الحملات، تم تنفيذ 650 إزالة إدارية، وتحرير 20 محضر مخالفة تعد على حرم الطريق، كما تم تحرير 4 محاضر نظافة، بالإضافة لتوقيع غرامات فورية على المخالفين، مشيرًا على تكثيف جهود الوحدة المحلية لتحقيق الانضباط داخل شوارع المركز، والعمل على خلق سيولة مرورية.

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