مؤشر سوق دبي المالي يصعد 1% في ختام التعاملات
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:14 م
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع وذلك لليوم الثاني على التوالي، وارتفع مؤشر السوق بنسبة 1.03% رابحاً 22.60 نقطة ليغلق عند مستوى 2205.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 217.9 مليون سهم محققة ما قيمته 530.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3936 صفقة لعدد 28 سهماً.
وصعدت 3 قطاعات بسوق دبي المالي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.74%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%.
وقفز 13 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.47%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 4.32%، فيما تراجع 13 سهماً، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.90%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.5 مليون ورقة بقيمة 87.7 مليون درهم.
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