بصحبة أخته.. أحدث ظهور لعمر الشناوي عمر "إنستجرام"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:13 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان عمر الشناوي، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر عمر بالصورة برفقة اخته وعلق علي الصورة قائلاً: "مع اختي الرائعة ، وعلقت سلمي ابو ضيف علي الصورة قائله "بحبها " ، ليرد عمر عبةليها "ايه ده انتي تعرفيها".


يذكر أن آخر أعمال عمر الشناوي، مسلسل "ليه لأ" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي تشويقي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة أمينة خليل وشيرين رضا وعمر السعيد وهالة صدقي ومحمد الشرنوبي ومريم الخشيت وناردين فرج.

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