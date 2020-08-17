في هذا الموعد.. ZTE ستعلن عن هاتفها "AXON 20 5G" بكاميرا أسفل الشاشة

أكدت شركة ZTE الصينية، بشكل رسمي، اليوم الإثنين، على خططها للإعلان عن هاتف AXON 20 5G في حدث يعقد في الأول من شهر سبتمبر المقبل، حيث يأتي الهاتف بكاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة بدقة 32 ميجابيكسل.





ينطلق إصدار ZTE الأول من الهواتف المميزة بكاميرا أسفل الشاشة بعنوان AXON 20 5G، ولقد شغل الهاتف بعض التسريبات التي استعرضت بعض من مواصفات هذا الإصدار.





كشفت تسريبات TENAA عن أن هاتف AXON 20 5G يضم شاشة OLED بحجم 6.92 إنش، وجودة عرض FHD Plus، كما تأتي الكاميرا الأمامية بتصميم أسفل الشاشة بدقة 32 ميجابيكسل، أيضًا يتميز هاتف AXON 20 5G بإعدادات رباعية للكاميرا الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل.





المواصفات المتوقعة لهاتف AXON 20 5G

- شاشة OLED بحجم 6.92 إنش، وجودة عرض FHD Plus أو بدقة 2460 في 1080 بيكسل.





- معالج Snapdragon 765G ثماني الأنوية بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع كرت شاشة Adreno 620.





- ذاكرة عشوائية 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام في LPDDR4x، سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت في UFS 2.1، كما يدعم التخزين الخارجي حتى سعة 2 تيرابايت.





- نظام تشغيل Android 10 وواجهة MiFlavor 10.1.





- يدعم اثنان من شرائح SIM.





- كاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل وفلاش LED، مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجابيكسل، وأخر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير.





- كاميرا أمامية بمستشعر أسفل الشاشة بدقة 32 ميجابيكسل.





- مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.





- قياسات الهاتف 172.1 في 77.9 في 7.9مم مع وزن 198 جرام.





- يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/ NSA، وDual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، والبلوتوث 5، منفذ USB C.





- بطارية بقدرة 4200 mAh ويدعم تقنية الشحن السريع.





ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بألوان الأزرق والأبيض، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن آداء الهاتف والتصميم الذي ينافس به في الأسواق في الإعلان الرسمي المرتقب في الأول من سبتمبر.