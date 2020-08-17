في هذا الموعد.. ZTE ستعلن عن هاتفها "AXON 20 5G" بكاميرا أسفل الشاشة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:12 م
ZTE AXON 20 5G
ZTE AXON 20 5G
Advertisements
أكدت شركة ZTE الصينية، بشكل رسمي، اليوم الإثنين، على خططها للإعلان عن هاتف AXON 20 5G في حدث يعقد في الأول من شهر سبتمبر المقبل، حيث يأتي الهاتف بكاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة بدقة 32 ميجابيكسل.

ينطلق إصدار ZTE الأول من الهواتف المميزة بكاميرا أسفل الشاشة بعنوان AXON 20 5G، ولقد شغل الهاتف بعض التسريبات التي استعرضت بعض من مواصفات هذا الإصدار.

كشفت تسريبات TENAA عن أن هاتف AXON 20 5G يضم شاشة OLED بحجم 6.92 إنش، وجودة عرض FHD Plus، كما تأتي الكاميرا الأمامية بتصميم أسفل الشاشة بدقة 32 ميجابيكسل، أيضًا يتميز هاتف AXON 20 5G بإعدادات رباعية للكاميرا الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل.

المواصفات المتوقعة لهاتف AXON 20 5G
- شاشة OLED بحجم 6.92 إنش، وجودة عرض FHD Plus أو بدقة 2460 في 1080 بيكسل.

- معالج Snapdragon 765G ثماني الأنوية بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع كرت شاشة Adreno 620.

- ذاكرة عشوائية 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام في LPDDR4x، سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت في UFS 2.1، كما يدعم التخزين الخارجي حتى سعة 2 تيرابايت.

- نظام تشغيل Android 10 وواجهة MiFlavor 10.1.

- يدعم اثنان من شرائح SIM.

- كاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل وفلاش LED، مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجابيكسل، وأخر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير.

- كاميرا أمامية بمستشعر أسفل الشاشة بدقة 32 ميجابيكسل.

- مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

- قياسات الهاتف 172.1 في 77.9 في 7.9مم مع وزن 198 جرام.

- يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/ NSA، وDual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، والبلوتوث 5، منفذ USB C.

- بطارية بقدرة 4200 mAh ويدعم تقنية الشحن السريع.

ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بألوان الأزرق والأبيض، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن آداء الهاتف والتصميم الذي ينافس به في الأسواق في الإعلان الرسمي المرتقب في الأول من سبتمبر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شركة ZTE الصينية زد تي اي تكنولوجيا التكنولوجيا التقنيه التقنية اخبار التقنية ZTE AXON 20 5G zte

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ ساعة و 24 دقيقة

خاص.. الترجي التونسي يطلب التعاقد مع نجم الأهلي بنظام الإعارة

منذ حوالي 3 ساعات

فضيحة برشلونة تحرج ريال مدريد بالتسعة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي مُهدد بفقد ثنائي مميز أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

منذ ساعتين و 8 دقيقة

القبض على نجم برشلونة "مخمورا" في حادث سير

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الكشف عن اسم مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق هائل في مصنع بأكتوبر

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أسماء الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

الاتفاق تم.. تفاصيل عقد رونالد كومان في تدريب برشلونة

منذ 38 دقيقة

مفاجأة.. مانشستر سيتي يحدد موقفه من راتب ليونيل ميسي

منذ أقل من ساعتين

رمضان صبحى يدرس الاعتذار لبيراميدز

منذ ساعة

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس برشلونة يعلن إقالة كيكي سيتين

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل على رحيل "جوارديولا" لتدريب برشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مانشستر سيتي يحسم مستقبل جوارديولا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد الكشف عن Galaxy A7 الجديد.. تعرف على أبرز مواصفاته

تعرف على مواصفات هاتف LG V40 ThinQ المنتظر

قريبا.. شاومي تستعد لإطلاق هاتفها "Mi 9 SE" للأسواق العالمية

هونر تقدم هاتفها "X10 5G" بمستشعر رئيسي بدقة 40 ميجابيكسل ومعالج Kirin 820

رغم وصول كورونا للذروة.. شركة صينية تطلق هاتف جديد بالسوق المصري

سامسونج تحدد موعد الإعلان الرسمي عن هاتف "Galaxy A21s" في السوق الهندي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

01:44 م

عاجل.. الكشف عن اسم مدرب برشلونة الجديد

02:36 م

مفاجأة.. مانشستر سيتي يحدد موقفه من راتب ليونيل ميسي

01:58 م

الاتفاق تم.. تفاصيل عقد رونالد كومان في تدريب برشلونة

03:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية