مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 1.5% في ختام تعاملات اليوم

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:09 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.52% رابحاً 20.17 نقطة ليغلق عند مستوى 1348.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون درهم.

 وصعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 69.74% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.90%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.86%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 12.70% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.50%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.86% ، كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 11% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.15%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.75% مدفوعاً بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 10%.
 

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