مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 1.5% في ختام تعاملات اليوم

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.52% رابحاً 20.17 نقطة ليغلق عند مستوى 1348.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون درهم.



