التضامن: فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:27 م
نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
آيات عامر
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أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2020- 2021 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة.

وأضافت "القباج" أنه تم الإستعانة بجميع خريجي الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التصامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى أنه يحق التقدم للدبلومة كل من الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والإجتماع من كليات الآداب أو العلوم الإجتماعية أو ما يعادلها، كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الإجتماعية بتقدير جيد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد إمتحان تحريرى للمتقدمين فى مجال الإدمان والتعاطى ويشترط إجتياز المقابلة الشخصية التى يعقدها قسم علم النفس ويعفى الطلاب الملتحقين من صندوق مكافحة الإدمان من الإمتحان التحريرى.

وأضاف "عثمان" أنه يتم تلقى الطلبات على الموقع الإلكترونى لكلية الأداب جامعة القاهرة خلال الفترة من 1582020 إلى 159202، وأنه لن يتم قبول أى طلبات تقدم إلا عن طريق الرابط المعلن على الموقع الإلكترونى وسيتم إعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول إختبارات القبول تباعا، كما سيتم الإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقا.

جدير بالذكر أنه يتم إختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة فى مجال علم النفس والطب النفسي والإجتماع لتقديم منهج دراسى متخصص حول إضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة، ويتم تنفيذ تدريب عملى لمدة 300 ساعة على مدار العام الدراسى،بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.

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