(الان/Now).. رابط تقديم وظائف هيئة تنظيم الكهرباء وخطوات التقديم بالوظيفة بالمملكة العربية السعودية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:05 م
هيئة تنظيم الكهرباء
هيئة تنظيم الكهرباء
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(الان/Now).. رابط تقديم وظائف هيئة تنظيم الكهرباء وخطوات التقديم بالوظيفة بالمملكة العربية السعودية

وظائف هيئة تنظيم الكهرباء، رابط التقديم لوظائف الكهرباء، تحرص المملكة العربية السعودية بين الحين  والأخر على تقديم كافة الخدمات للمواطنين على مستوى المملكة بمختلف المحافظات، بحيث يساعد بشكل كبير في خدمتهم وتقنين العبء عن كاهلهم خاصة في ظل أنتشار فيروس كورونا المُستجد عالميًا، وارتفاع اعددا المُصابين بالفيروس في المملكة بمختلف المدن، مما أدي إلى خفض العمالة وارتفاع نسبة البطالة.

وظائف شاغرة في مؤسسات السعودية
ولذلك تشهد محركات البحث الشهيرة “جوجل”، تزايد معدلات البحث من قبل الشباب والفتيات والمواطنين السعوديين، الأن بحثًا عن العديد من الوظائف التي تقدم له حياة كريمة، ولتخفف عنه عبء التي قد تتسبب فيه فيروس كورونا في الأونة الأخيرة، مما أدي إلى خلق العديد من الازمات المادية، ولذلك أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالمملكة العربية السعهودية، في الاونة الأخيرة، عن توفير 10 وظائف شاغرة للكافة المواطنين.

وظائف هيئة تنظيم الكهرباء 2020 بالمملكة
1- باحث أول محتوى رقمي.
2- اختصاصي أول علاقات مستهلكين.
3- محلل هندسي.
4- محلل أول هندسي.
5- باحث أول خدمة عملاء.
6- اختصاصي أنظمة وشبكات.
ا7- ختصاصي أول (مالي/ محاسب).
8- اختصاصي أول هندسي.
9- اختصاصي هندسة سلامة.
10- اختصاصي أول هندسة سلامة.

موعد التقديم بوظائف قطاع الكهرباء
وكانت قد أعلنت هيئة الكهرباء، في الوقت التي أعلنت عنه عن احتياجها لعدد من العاملين في مختلف الوظائف، أكد على أنه سيتم فتح باب التقديم لتلك الوظائف التي تم رصدها خلال السطور السابقة، بداية من يوم 16 أغسطس 2020؛ سيستمر التقديم حتى 23 أغسطس 2020.

خطوات التقديم بوظائف الكهرباء الكترونيا
* يقوم المواطنين السعوديين بالضغط على الرابط التالي (اضغط هنا).

* يقوم المواطنين بأختيار الوطيفة التي يرغب الحصول عليها.

* يظهر للمواطنين قائمة تحتوي على العديد من الشروط:-

– تاريخ بدء التقديم.
– تاريخ انتهاء التقديم.
– الوصف الوظيفي.

* ثم يتم الضغط على التقديم لهذه الوظيفة.

* يقوم المواطنين بكتابة البريد الإلكتروني.

* ثم لابد من كتابة كلمة السر.

* وأخيرا الضغط على تسجيل الدخول.

(الان/Now).. رابط تقديم وظائف هيئة تنظيم الكهرباء وخطوات التقديم بالوظيفة بالمملكة العربية السعودية

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