بعد الترويج لها.. محمد نور يطرح أغنية "جاني في ملعبي"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:04 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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طرح المطرب محمد نور، أغنيته الجديدة "جانى فى ملعبى"، عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".


أغنية"جاني في ملعبي"، من كلمات و ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع الموسيقي إسلام ساسو، ميكس وماستر ياسر أنور، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.


وتقول كلمات الأغنية: جاني ف ملعبي .. جميل و النبي عينيه فضحاه.. و يداري ليه بقى قمر ما السما .. لوحة مجسمة صداع من كتر السمسمة كلامه دندنة و رقة و غنا بقولكم ايه ده جايلي انا تبان لهفته.. ف شوق نظرته و شكله جرئ .. اوي حضرته جاني بيبتسم موديل يترسم جمال فتان.. عايز فنان جاني ف حتتي .. وجت فرصتي اسيبه ازاي .. ده على جثتي عينيه مقربة .. عمل كهربا يا اهلا بيه .. يا مية مرحبا جاني و رحت له .. ده انا ارتحت له خلاص مبروك .. ده انا فرحت له ايديه مسلمة .. و مستسلمة ف قلبي خلاص .. عينيه معلمة والله والله الهوى غلاب افتحوله ده دق الباب".


وطرح نور مؤخرًا أحدث أغانيه "مالك يا ترى"، التى قام بتلحينها، وهي من كلمات الفنان أحمد السقا فى أولى تجاربه الاحترافية فى كتابة الأغانى وتوزيع محمد علام،" وحققت الأغنية نسب مشاهدة عالية.

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