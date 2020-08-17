رانجنيك: فرصة لايبزج أكبر من سان جيرمان للتأهل لنهائي دوري الأبطال

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:01 م
لايبزج
لايبزج
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أكد رالف رانجنيك المدير الفني والرياضي السابق بفريق لايبزج الألماني، أن النادي لديه فرصة في الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الثلاثاء ، وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال رانجنيك في تصريحات لصحيفة  "ميتلدويتشه تسايتونج" وبوابة "أر بي لايف": "أنا سعيد للغاية من أجل الفريق".

وأضاف رانجنيك أنه رغم تواجد مهاجمين كبار مثل البرازيلي نيمار والأرجنتيني أنخيل دي ماريا وكيليان مبابي في صفوف سان جيرمان، لكنه يرى أن نقطة ضعف الفريق تكمن في الدفاع خاصة الظهيرين.

ويمكن للهدف المبكر واستغلال قوة الفريق الألماني في الهجمة المرتدة أن يجعل لايبزيج يفجر مفاجأة أخرى في المسابقة، بعد أن أطاح بأتلتيكو مدريد الإسباني في دور الثمانية.

لكن رانجنيك أكد أن باريس سان جيرمان لازال المرشح الأوفر حظا وذلك بسبب تواجد العديد من النجوم في الفريق وأن الجميع في الفريق الفرنسي يعمل كشخص واحد.

وكان رانجنيك تولى منصب المدير الرياضي بنادي لايبزج بين عامي 2012 و2019، حيث قاد الفريق للصعود إلى (بوندسليجا) موسم 2015-2016، قبل أن يعود لقيادة الفريق مجددا في موسم 2018/2019، كما أعلن قبل أسبوعين عن رحيله عن منصبه كرئيس لتطوير كرة القدم بشركة "رد بول" النمساوية لمشروبات الطاقة، لكنه لازال يشعر بكونه جزء من لايبزج.

وقال رانجنيك: "منافسات دوري الأبطال لاتزال جزء من الموسم الماضي، لذلك أنا متحمس بالطبع لفريق لايبزيج ولازلت أرى نفسي كجزء من الفريق في تلك المباريات".

ويعرف رانجنيك كلا المدربين جيدا، حيث كان أشرف على توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان في نادي أولم، قبل أن يعينه في منصب المدير الفني لفريق تحت 15 عاما في شتوتجارت، فيما كان جوليان ناجلسمان مدربا لفريق الشباب في هوفنهايم حينما كان رانجنيك يشغل منصب المدير الفني، قبل أن يتعاقد معه لصالح لايبزج العام الماضي.

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