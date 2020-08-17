صبا مبارك في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة صبا مبارك، محبيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نداء بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون فستان قصير أسود في أبيض ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها ، وعلقت علي الصورة قائله : "sun kissed".

وتغزل بها الكثير من متابعيها وتعددت التعليقات ابرزها "قمراية يا ملكة جمال الكون".


يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي 2019 بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

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