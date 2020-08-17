27 سبتمبر.. الحكم على "سما المصري" بتهمة التحريض على الفسق

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:59 م
سما المصري
سما المصري
مـروة هيـكل
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أجلت المحكمة الاقتصادية ثالث جلسات محاكمة المتهمة سامية احمد عطية وشهرتها سما المصري بقضيتها الثانية بعد ان احالتها النيابة للمحاكمة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية.. لجلسة 27 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر احالة سما المصري الي المحكمة الاقتصادية انها في غضون الفترة من ديسمبر ٢٠١٩ وحتي ابريل لعام ٢٠٢٠ نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وانستجرام ويوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية على نحو يخدش الحياء العام.

وأكمل أمر الإحالة بان المتهمة فعلت علانية فعل فاضح مخل بالحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وانستجرام ويوتيوب، ونشرت عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء العام، كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية. 

وأكد أمر الإحالة أن المتهمة أعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها. 

يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 الف جنية ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر. 

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