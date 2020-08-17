95 % نسبة إلتزام أعضاء أوبك بتخفيضات إنتاج النفط

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
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 قالت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز يوم الاثنين إن نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج نفط المجموعة بلغت حوالي 95 بالمئة في يوليو.

أوضحت المصادر أن الرقم غير نهائي بعد إذ لم تصدق عليه اللجنة الفنية المشتركة المشكلة من منتجين كبار في أوبك وخارجها، والتي ستجتمع في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وتجتمع لجنة وزارية لمجموعة أوبك+، لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، يوم الأربعاء للنظر في وضع سوق النفط ومدى الالتزام باتفاق خفض المعروض العالمي.

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