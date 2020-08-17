أحمد مرتضى : كنا نتمنى التعاقد مع رمضان صبحي ولكن ..

صرح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك بأن إدارة النادي الأبيض كانت تتمنى التعاقد مع رمضان صبحي نجم الأهلي الذي أصبح على أعتاب براميدز في الموسم المقبل وأكد أن لديه إحساس بتدخل مجلس إدارة الأهلي لحل تلك الأزمة.









وقال أحمد مرتضى في تصريحات نقلتها إذاعة أون سبورت: "نسعى لتقديم نجوم جدد للكرة المصرية خلال الفترة المقبلة، كنا نرى في البداية صعوبة استكمال الدوري ولكن إذا كان ذلك هو توجه الدولة المصرية فسوف نساعد على استكمال الموسم ولكن هناك أزمة وهي عدم معرفة موعد انتهاء الموسم الحالي وانطلاق المويم الجديد".









وأضاف:"كنت أول من اقترحت على محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن بناء ستادات لكل أندية مصر مثل الأهلي أو الزمالك لكنه بعد ذلك قام بالحصول على ستاد الإنتاج الحربي ومنحه للأهلي كحق انتفاع، كان الأفضل لمحمد كامل بناء ستاد للنادي الأهلي بدلا من الأموال التي تم دفعها للحصول على ملعب السلام".









وتابع: "عرض على الزمالك في وقت سابق الحصول على ملعب بتروسبورت أو السكة الحديد، كحق انتفاع ولكننا رفضنا".









وعن موقف محمود كهربا، علق أحمد مرتضى قائلا: "أرى من وجهة نظري أن الزمالك حصل على حقه بشكل كبير بتغريمه ورحيله مكسب للأبيض حيث لا يتناسب مع سياسة استقرار الفريق الحالية، كنا دائمًا نرفض طريقته بمحاولة لي ذراع المجلس كما أنه كان من أسباب ضياع الدوري على الزمالك بالموسم الماضي".









وعن موقف الزمالك من رمضان صبحي، قال أحمد مرتضى:"بالفعل الفارس الأبيض دخل في مفاوضات لضمه وكنت أتمنى الحصول على خدمات لاعب بحجم رمضان الذي يعتبر من أفضل 10 لاعبين في مصر ولكن لم نتفاوض معه بشأن الأمور المادية ولكن عرضنا كان سيفوق ما كان سيحصل عليه مع الأهلي".









واختتم أحمد مرتضى تصريحاته قائلاً: "لدي إحساس بإمكانية تدخل مجلس إدارة الأهلي في الساعات المقبلة لاحتواء موقف رمضان صبحي وإعادته للفريق من جديد".