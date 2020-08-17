المحقق العدلي بلبنان ينهي استجواب مدير الجمارك على خلفية انفجار بيروت

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:17 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
وكالات
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أنهى المحقق العدلي في لبنان، استجواب مدير الجمارك بدري ضاهر على خلفية انفجار مرفأ بيروت ويصدر مذكرة توقيف بحقه، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

قال حمد حسن، وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إن التداعيات الطبية لانفجار مرفأ بيروت تسببت في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، متابعا: "هذا ما كنا نتوقعه نظرًا للحالة التي سيكون عليها المواطنين من صدمة ما تجعلهم لا يتبعون الإجراءات الطبية.

 

وأضاف "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر التليفزيون المصري، أن هناك 4 مستشفيات خرجت من الخدمة بسبب تفجير المرفأ الذى وقع يوم 4 أغسطس، الأمر الذى يمثل عبئًا إضافيا على المنظومة الطبية في البلاد.

 

ووجه وزير الصحة اللبناني، الشكر إلى الدولة المصرية، على المساعدات الطبية وغيرها التي قدمتها إلى لبنان، لافتًا إلى أن القاهرة أرسلت وفدا طبيا يضم 21 طبيبًا من مختلف الجامعات على مستوى عال من الخبرة والتميز.

 

وحول مطالبة البعض بضرورة إجراء تحقيق دولي، في حادث تفجير المرفأ، قال وزير الصحة اللبناني: اعتقد أن لبنان لديه معامل لها خبرة فضلًا عن المنظومة القضائية وغيرها من المؤسسات تستطيع أن تجرى تحقيقًا بشفافية.. لسنا في حاجة إلى الفرق الأجنبية بشكل أو بآخر".

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